غضب النصر يصطدم بجروح أبها

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مباراة تصحيح مسار لكلا الفريقين، حيث يطمحان لتجاوز الكبوة في دوري روشن، فالنصر فقد الصدارة في الأسبوع الماضي بخسارته أمام منافسه الاتحاد الذي خطف الصدارة، فيما يصارع أبها في تحقيق أول فوز خلال آخر خمس مباريات، حيث كان آخر فوز له على حساب الخليج ضمن الجولة الـ15 من الدوري.
تاريخيا هذا أول لقاء يجمع النصر بأبها في مسابقة كأس الملك ولكن سبق لهما التواجه في بطولات أخرى مثل كأس الأمير فيصل في عام 2008 والتي كسبها النصر ذهابا وإيابا (2-0 و1-0).
وفي دوري المحترفين التقى الفريقان في تسع مباريات كسب النصر منها خمس مباريات وكسب أبها مباراتين وحضر التعادل في مباراتين.
على الورق النصر أقرب للفوز بالمباراة، فهو يقدم موسما جيدا حتى اللحظة وهو منافس قوي على لقب الدوري وأيضا على الكأس فهو يضم في صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين المتميزين أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو جونزاليس ويعتبر البرازيلي أندرسون تاليسكا أبرز المفاتيح الغائبة عن المباراة بسبب الإصابة، في المقابل يمتلك أبها لاعبين ممتازين مثل التونسي سعد بقير صاحب الـ 5 أهداف في الدوري وصالح العمري أيضا الذي سجل نفس العدد من الأهداف.
وصل النصر لدور الثمانية بعد فوزه على العدالة بهدفين دون مقابل، فيما وصل أبها بعد فوزه الدراماتيكي على التعاون (4-3) والتي امتدت حتى الأشواط الإضافية بعد التعادل (2-2) ليسجل أبها هدفين بواسطة لاعب النصر السابق عبدالفتاح آدم ليعبر التعاون لمواجهة النصر.
يذكر أن النصر يبحث بشكل كبير عن تحقيق اللقب الغائب عنه منذ فترة طويلة، حيث كان آخر لقب له في عام 1987 عندما فاز على الهلال بهدف دون مقابل ليحقق اللقب السادس له على مستوى البطولة التي يتزعمها فريق الأهلي بـ 13 بطولة يليه الهلال والاتحاد بـ 9 بطولات.
قبل المواجهة:
- أول لقاء يجمع النصر بأبها في مسابقة كأس الملك.
- تقابل الفريقان في كأس الأمير فيصل عام 2008 والتي كسبها النصر ذهابا وإيابا (2-0 و1-0).
- في دوري المحترفين التقى الفريقان في 9 مباريات كسب النصر منها 5 مباريات وأبها مباراتين وحضر التعادل في مباراتين.
- وصل النصر لدور الثمانية بعد فوزه على العدالة بهدفين دون مقابل
- وصل أبها بعد فوزه الدراماتيكي على التعاون (4-3).
- يفتقد النصر كأس الملك منذ آخر لقب حققه عام 1987م.
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