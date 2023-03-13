شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشاهد تسجيلات لمباريات القطن الكاميروني قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاهدة تسجيلات لمباريات القطن الكاميروني رفقة الجهاز المعاون له؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهة الفريقين مساء الجمعة المقبل.

وحرص كولر على عقد عدة جلسات مع جهازه المعاون، فى بداية تحضيرات الفريق لمباراة القطن الكاميروني، والبرنامج التدريبي للفريق خلال وجوده في جنوب أفريقيا وقبل السفر إلى الكاميرون.

وناقش كولر مع معاونيه، سواء في فندق الإقامة أو على هامش التدريبات المقامة على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب أفريقيا ظهر الأربعاء المقبل متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن الكاميروني الجمعة المقبل.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.