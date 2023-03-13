شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 13 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 13 / 3 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: استمرار محمد صبحى حارس مرمى الزمالك في حماية عرين الفريق فى لقائه المقبل أمام شباب بلوزداد المقرر إقامته الجمعة المقبل بالجزائر.

طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون ضرورة تجهيز ناصر منسى مهاجم الفريق استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يواصل محمد صبحى حارس مرمى الزمالك حماية عرين الفريق فى لقائه المقبل أمام شباب بلوزداد المقرر إقامته الجمعة المقبل بالجزائر.

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل فى الجزائر، بالجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يختتم مبارياته فى المجموعة باستضافة المريخ السودانى فى الأول من أبريل المقبل.