شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 13 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 13 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تأجيل إصدار عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة من صن داونز لحين عودة بعثة الفريق الأحمر عقب انتهاء مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل .

الأهلى يقرر تأجيل عقوبات الخسارة أمام صن داونز لحين عودة اللاعبين من الكاميرون

قررت إدارة الأهلي تأجيل إصدار عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة من صن داونز لحين عودة بعثة الفريق الأحمر عقب انتهاء مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة في دور المجموعات الأفريقي، خشية من تشتيت تركيز اللاعبين قبل مواجهة الجمعة المقبلة الحاسمة.

بعثة الأهلى تحصل على تطعيمات الملاريا اليوم قبل السفر إلى الكاميرون

تستكمل بعثة الأهلى الموجودة حالياً فى جنوب أفريقيا اليوم، الاثنين، الإجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا قبل السفر إلى الكاميرون الأربعاء المقبل، لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تقام الجمعة المقبل.

تدريبات مكثفة للاعبى المصرى فى الجيم بمشاركة المحترفين استعدادا للبنك الأهلى.. صور

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريبات بدنية مكثفة فى صالة الجيم، استعدادا للمباريات المقبلة، ورفع اللياقة البدنية، كما انتظم اللاعبون المحترفون، وعلى رأسهم التونسي إلياس الجلاصي والجزائري عبد الرحيم دغموم فى التدريبات بعد انتهاء الإجازة.

كولر يعيد عمرو السولية لتشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على عودة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بداية من مواجهة القطن الكاميرونى المقبلة.

يخضع محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي غدا الثلاثاء قبل انطلاق المران لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا ضمن التحضيرات لمباراة القطن الكاميروني.