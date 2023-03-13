لاعب نادى الصيد ياسين الضبع يحصد ذهبية بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتية

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القاهرة - سامية سيد -

حصد لاعب نادى الصيد ياسين الضبع (9 سنوات) كاتا فردى على الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية التنشيطية لفرع الجيزة والتى أقيمت على مدار 3 أيام باستاد القاهرة.

وقد خاض اللاعب المنافسة فى البطولة التى نظمها الاتحاد المصرى للكاراتية تحت إشراف محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وانطلقت فعاليات البطولة التنشيطية لفرع الجيزة من 12 إلى 14 مارس الجارى.

كما حصل اللاعب على الميدالية البرونزية فى الكوميتيه خلال المنافسات التى جرت بالبطولة.