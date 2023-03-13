شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: الفوز على بيراميدز مهم لاستكمال مشوار البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال اليونانى بابافاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عقب الفوز على بيراميدز اليوم، إن الروح القتالية العالية التي ظهرت على جميع اللاعبين كانت لها الكلمة العليا في المباراة، وكنا نحتاج لهذا الفوز المهم لاستكمال مشوارنا هذا الموسم بقوة.

وأضاف بابا فاسيليو، خلال تصريحات صحفية قائلا: "إصرار اللاعبين على الفوز ظهر خلال التدريبات طوال الفترة التى سبقت المباراة، فكان هناك التزام شديد من جميع اللاعبين بتنفيذ التعليمات وتطبيق الجمل الخططية بشكل مميز، وتم العمل على الجانب النفسي للاعبين وتجهيزهم للمباراة، وشددنا على ضرورة التركيز في عدم استقبالنا أهداف خلال الدقائق الأخيرة مثلما حدث في المواجهات الماضية للحفاظ على نقاط المباراة".

وحقق فريق البنك الأهلى فوزًا غاليًا على بيراميدز، بنتيجة 2 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 17 فى المركز الخامس عشر، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 11 مواجهة، وتعادل فى 6، وخسر 4 مواجهات.