شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على شبابه بخمسة أهداف مقابل هدف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على فريق الشباب بالنادي البورسعيدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمعسكر بورسعيد.

وأحرز الأهداف الياس الجلاصي "هاتريك"، الناشئ محمد الظريف، عبد الرحيم دغموم، فيما أحرز محمد المرسي هدف فريق الأمل.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، وصلة تدريبات بدنية مكثفة في صالة الجيم، وذلك استعدادا للمباريات المقبلة، ورفع اللياقة البدنية، كما انتظم اللاعبون المحترفون وعلى رأسهم، التونسي إلياس الجلاسي والجزائري عبد الرحيم دغموم في التدريبات بعد انتهاء الإجازة.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات بمعسكره ببورسعيد استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام البنك الأهلي والمقرر لها 2 أبريل المقبل بعد تأجيل مباراة الزمالك بسبب انشغال الفريق الأبيض بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان حسام حسن قد قرر منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ليحصد المصرى الفوز الثانى على التوالى.

ويفتقد النادى المصرى لجهود ثنائى الفريق إيزى إيميكا ومروان حمدى، وذلك فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدى، بسبب عقوبة الإيقاف، وكان إيزى إيميكا قد حصل أمس على الإنذار الثالث، على هامش مشاركته فى فوز فريقه بهدف نظيف على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى، فيما يواصل مروان حمدى الغياب بعد تعرضه للإيقاف مباراتين عقب طرده فى المباراة قبل الماضية أمام إنبى والتى فاز خلالها المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.