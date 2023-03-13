شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر الأهلى فى مقدمة جدول ترتيب الدورى، ويأتى فيوتشر فى المركز الثانى، ويقع بيراميدز فى المركز الثالث، بعدما خسر من البنك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم البنك الأهلى محمد فتحى فى الدقيقة 20 من ضربة رأس بالوضع طائرًا، وفى الدقيقة 70 نجح فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز، ثم أضاف محمود الجزار الهدف الثانى للبنك فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 17 فى المركز الخامس عشر، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 11 مواجهة، وتعادل فى 6، وخسر 4 مواجهات.



جدول ترتيب الدورى المصرى

ويأتى جدول ترتيب الدورى المصرى كالتالى: