شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 /3 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها البنك الأهلى يضيف 3 نقاط لرصيده من حساب بيراميدز فى الدورى، وفيتوريا يفاضل بين 6 وجوه جديدة قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى مالاوى ، وتأجيل عقوبات الأهلى للاعبيه لحين العودة من الكاميرون، واقتراب حسنى عبد ربه من منصب مدير الكرة فى الإسماعيلى، بالإضافة إلى استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام بلوزداد.

البنك الأهلى يضيف 3 نقاط لرصيده من حساب بيراميدز فى الدورى