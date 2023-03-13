شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الإثنين، الموافق 13/ 3/ 2023 مباراة واحدة فى ختام منافسات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث اصطدم بيراميدز بالبنك الأهلى، وحقق الأخير الفوز بنتيجة 2 / 1، على استاد المقاولون العرب.

سجل هدف تقدم البنك الأهلى محمد فتحى فى الدقيقة 20 من ضربة رأس بالوضع طائرًا، وفى الدقيقة 70 نجح فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز، ثم أضاف محمود الجزار الهدف الثانى للبنك فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 17 فى المركز الخامس عشر، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 11 مواجهة، وتعادل فى 6، وخسر 4 مواجهات.

ويأتى جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى كالتالى:

جدول ترتيب هدافين الدورى