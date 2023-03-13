شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين بقائمة منتخب مصر للدراجات للمشاركة فى كأس العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم منتخب مصر للدراجات استعداداته للمشاركة في كأس العالم لدراجات المضمار للكبار، والتي تقام في مصر بمشاركة 58 دولة تمثل كافة قارات العالم، خلال الفترة من 14 وحتى 17 مارس الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضم قائمة منتخب مصر 10 لاعبين تأهلوا للمشاركة في كأس العالم لدراجات المضمار وهم: ابتسام زايد وشهد سعيد ويوسف زكى وأحمد خالد وعاصم الحسينى وعبد الرحمن فهيم ومحمود بكر وحسين ناصر وعبد الرحمن إمبابى وخالد علام.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب كلا من: محمد إبراهيم المدير الفني، ومحمد عادل مدير إداري، ومحمود حمدى ومحمد عبد الرازق ومحمد فراج مدربين، وشريف عبد الحليم وأحمد موسى فنيين ميكانيكا، ويوسف العراقي أخصائي تدليك وعلاج طبيعى.

من جانبه أكد محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية جميع لاعبي المنتخب للمشاركة في البطولة، مضيفا أن اللاعبين لديهم دوافع قوية لتقديم مستويات مميزة والظهور بأداء مشرف، في ظل مشاركة نخبة لاعبي الدراجات على مستوى العالم بالبطولة، وهو ما يعزز من رغبة كل لاعب بالمنتخب لتأكيد تميزه وتحقيق الهدف الأهم بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأكد الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن لاعبي منتخب مصر استعدوا بشكل جيد للمشاركة في كأس العالم بالقاهرة، مشيرا إلى أن المنتخب يشارك في البطولة بمجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على الظهور بمستويات مشرفة وتحقيق نتائج جيدة.

وأضاف عزام أن كأس العالم تعد احتكاكا قويا للاعبي المنتخب بما يساهم في زيادة خبرات الجيل الحالي من اللاعبين، والذي يعد امتدادا للأجيال السابقة للاعبي الدراجات المصريين.