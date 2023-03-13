شكرا لقرائتكم خبر عن الإريترى موجوسا تسيجاى حكما لمباراة المنتخب الأولمبى مع زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة المنتخب الأولمبى مع زامبيا في المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما، إلى الإريتري تيكل موجوسا تسيجاي حكما للساحة، ويعاونه كل من: إيبويل مايكل مساعد أول ويهانس تاويلديس مساعد ثاني و ادريس محمد عثمان حكما رابعا.

وتقام مباراة الذهاب يوم 22 مارس المقبل، باستاد الدفاع الجوي في الساعة السادسة مساء، والإياب سيكون يوم 26 مارس في مدينة نيدولا بزامبيا في الساعة السادسة أيضًا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، على خوض مباراة ودية مع السودان يوم 18 مارس الجارى، خلال معسكره التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا فى المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المجمعة.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، على تهيئة الأجواء الإيجابية للمنتخب الأولمبي قبل الجولة الحاسمة مع زامبيا، حيث سبق ووفر اتحاد الكرة مباراة ودية للمنتخب الأولمبي أمام الجابون في فبراير الماضي وتعتبر ودية السودان هي الثانية للمنتخب استعدادا لمواجهة زامبيا.

ويقوم محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأولمبي بالترتيب حاليا للمعسكر المقبل المقرر أن تتخلله ودية السودان قبل خوض لقاء الذهاب مع زامبيا ثم السفر لأداء لقاء العودة.

ويتابع بركات كل كبيرة وصغيرة تخص معسكر المنتخب الأولمبي بعد رفع حالة الطوارئ من أجل الوصول بالاستعدادات إلى أعلى الدرجات قبل الجولة المرتقبة، فيما يتفرغ ميكالى وجهازه المعاون للترتيبات الفنية والاستقرار على كافة الأسماء المرشحة للجولة الحاسمة واضعا نصب عينيه معيار العدالة والشفافية فى كل الاختيارات.