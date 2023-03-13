مجلس الإسماعيلى يضاعف مكافآت الفوز لتحفيز اللاعبين بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - قرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين لتحفيزهم على تحقيق الفوز والارتقاء بالفريق من منطقة الخطر فى جدول الدورى.

وطلب أبو بكر الحديدى من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد من أجل التقدم فى جدول الدورى، وإسعاد جماهير الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، والتركيز داخل الملعب فقط وترك ما يحدث خارجه حتى لا يتم تشتيتهم.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى اللاعبين بإزالة العقبات أمامهم حتى يكون تركيزهم على تحقيق الانتصارات وإبعاد الفريق عن مراكز الهبوط الذى لا يليق بمكانة النادى وجماهيره.

ووضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برئاسة مجدى الباز، برنامجا لتجهيز الثنائى محمد هاشم وكريم عرفات، لاعبى الفريق، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الإثنين 3 أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، حيث يعانى محمد هاشم من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى كريم عرفات من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.

من جانبه، عقد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الدراويش، أمس الأحد، استعدادا للارتباطات المقبلة للفريق، سواء في الدوري أو كأس الرابطة.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

وتعادل الإسماعيلى مع فاركو سلبياً فى آخر ظهور بالدورى وتنتظره مباراة مهمة أمام سيراميكا فى الثالث من أبريل المقبل.