شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يصدر قرارات صارمة بشأن أزمة مباراة بتروجت والطلائع بالدورى "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، العديد من القرارات المهمة في اجتماعه أمس، بخصوص مباراة طلائع الجيش وبتروجت والتي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مباريات دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2022/2023.

وجاءت القرارات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة الطائرة، كالتالي:

-مباراة طلائع الجيش * بتروجت بالدورى الممتاز ( أ ) رجال بناء على تقرير لجنة المسابقات وتقارير حكام المباراة قرر مجلس الإدارة الآتي:

1- إيقاف اللاعب باسل مصطفى صلاح لاعب نادي بتروجت 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.

2- إيقاف اللاعب مروان عاطف أحمد لاعب نادي بتروجت 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.

3- إيقاف الكابتن مصطفى محمد صالح محلل تقني نادي طلائع الجيش 4 مباريات بالدرجة الأولى رجال وما يتخللها من أي نشاط للكرة الطائرة سواء بنادى طلائع الجيش أو أى ناد آخر وبأى مرحلة سنية.

وبعد نهاية مباراة أول أمس قام أحد لاعبي بتروجت بإشارة خارجة لأحد لاعبي طلائع الجيش وحدثت مناوشات كبرى، وكان المتسببون فيما حدث من جانب لاعبي بتروجت وهم "باسل مصطفى ومروان صلاح"، من فريق طلائع الجيش اللاعب "مصطفى زكريا".

وقام حكام المباراة بقيادة حسام محمود ومحمد منير بتدوين ما حدثت خلال أحداث المباراة من جانب فريقي بتروجت وطلائع الجيش، وكان ما حدث أمام أنظار بعض مسئولي اتحاد الطائرة، وهم حسن عابد المدير التنفيذي وناصر حمدي مقرر لجنة المسابقات.

وتدخل الأمن المسئول عن تأمين المباراة من أجل تهدئة الأجواء، وتم تدوين ما حدث خلال أحداث المباراة من جانب الحكام وتم اتخاذ عقوبات شديدة.