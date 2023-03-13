غزل المحلة يوافق على طلب إبراهيما كونيه السفر إلى بلاده خلال فترة التوقف الدولى

القاهرة - سامية سيد -

ويعانى إبراهيما كونيه من شد العضلة الخلفية، وسوف يخوض تدريبات تأهيلية في بلاده تحت إشراف أحد الأطباء، على أن يعود اللاعب إلى القاهرة قبل استئناف مباريات الفريق الرسمية.

وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على طلب لاعب الفريق الإيفوارى إبراهيما كونيه للسفر إلى بلاده لخوض إجازة سريعة واستكمال البرنامج العلاجى له .

وقرر عبد الباقى جمال، المدير الفني للفريق، منح راحة سلبية للاعبين من التدريبات الجماعية، غدا الثلاثاء، منعا للإجهاد والإرهاق، على أن ينتظم اللاعبين في التدريب الجماعى الأربعاء المقبل على استاد المحلة، استعدادا لخوض مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويسعى عبد الباقى جمال لتصحيح الأخطاء، خلال التدريبات في الفترة الحالية، التي سبق للاعبين الوقوع فيها خلال المباريات الأخيرة، حتى لا تتكرر مرة أخرى، والتي تسببت في نتائج الفريق الأخيرة.

وحرص على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث على أهمية المرحلة المقبلة من أجل الوصول بالفريق للمكانة التي يستحقها والعودة للنتائج الإيجابية وتلاشي الأخطاء التى وقعوا فيها.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.