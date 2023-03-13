شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو بفندق الإقامة فى جنوب أفريقيا استعدادا للقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا ضمن التحضيرات لمباراة القطن الكاميروني.

ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة القطن من خلال محاضرة الفيديو والتى يقوم خلالها الجهاز الفني باستعراض نقاط القوة والضعف في الفريق الكاميروني.

وبدأ الفريق استعداداته لمباراة القطن الكاميروني أمس الأحد على ملعب الجامعة بمدينة برتوريا حيث خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام صن داونز تدريبات داخل صالة الجيم فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملا والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا والتي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب افريقي والقطن الكاميروني والهلال السوداني.