شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يفاضل بين 6 وجوه جديدة قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل روى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بين أكثر من اسم لضمهم بعضهم لقائمة الفراعنة لمعسكر المنتخب المقبل الذى يتخلله مباراتا مالاوى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وعلى رأسهم محمد شكرى ظهير أيسر سيراميكا وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة ورمضان صبحى لاعب بيراميدز وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلى ويوسف أسامة نبيه مهاجم الزمالك وكريم طارق لاعب طلائع الجيش، بينما حجز الثنائى مروان عطية ومحمد شريف لاعبا الأهلى مكانهما فى القائمة.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى، وتحدد يوم 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.