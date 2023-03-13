شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يواصل التأهيل فى الزمالك ويخضع لجلسات علاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي الذى يخضع له فى الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع عبد الشافي لبعض الجلسات العلاجية والتأهيلية في ظل معاناته من الإصابة بكدمة فى أنكل القدم تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إنبى بمسابقة الدورى، من أجل تصحيحها.

ويرغب فيريرا فى معالجة الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهة إنبى، أمس الأحد، والتى انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين دون رد، وذلك قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر غدًا، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضّل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، السفر إلى الجزائر الثلاثاء للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها بنسبة كبيرة ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.