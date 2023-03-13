شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتأهل لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على بتروجت بنتيجة 3/2 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، لتحديد المتأهل الرابع للدور قبل النهائي من بطولة الدوري، ليتأهل لمواجهة الزمالك فى نصف النهائى.

انتهت مباراتا دور الثمانية من البلاى أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2022/2023، والتى أقيمت بين طلائع الجيش وبتروجت، بفوز كل فريق فى مباراة فى البلاى أوف ليصلا إلى فاصلة.

وتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري كرة الطائرة رجال كل من الأهلي والزمالك وسموحة.

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال

1- الفائز من لقاء الأهلي × الطيران مع الفائز من لقاء سموحة – سبورتنج.

2- الفائز من لقاء الجيش x بتروجيت مع الفائز من لقاء الإتحاد السكندرى × الزمالك

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) الفائز من ( ۲ ) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.