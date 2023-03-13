شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول، من عمر مباراة البنك الأهلى وبيراميدز، التى تجمعهما باستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتقدم البنك بهدف دون رد.

سجل هدف تقدم البنك الأهلى محمد فتحى فى الدقيقة 20 من ضربة رأس بالوضع طائرًا.

يضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من.. حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ إسحاقو يعقوبو، خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر، خط الهجوم.. محمود قاعود .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي _عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين _ باسم مرسي.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - إسلام عيسى - عبد الله مجدي - محمود صابر - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - دودو الجباس.

يحتل البنك الأهلى المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف عن فيوتشر الذي يحل ثالثا.