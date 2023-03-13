شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخضع محمد عبد المنعم لاختبار طبى غداً لتحديد موقفه من مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي غدا الثلاثاء قبل انطلاق المران لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وينفذ عبد المنعم برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار مباريات الجولة الخامسة.

واشتكى عبد المنعم من آلام فى العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين بمدينة بريتوريا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على تطبيق نظام استشفائي كامل لجميع اللاعبين لمنع حدوث أي إجهاد عضلي قبل السفر الى الكاميرون، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قبل انطلاق مران أمس للاستماع إلى شرح مفصل عن حالة اللاعبين الذين اشتكوا من إصابة مؤخرا.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب افريقيا ظهر الأربعاء المقبل متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا.