شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلي راحة اليوم ضمن التحضير للقطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر ، اللاعبين راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف المران غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الفريق استعداداته لمباراة القطن أمس فى جنوب أفريقيا، وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمام صن داونز تدريبات داخل صالة الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذى اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، وخاض على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.