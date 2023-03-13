شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. استشفاء الأساسيين أمام إنبى.. وجلسة خاصة مع الزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الفريق أمس أمام إنبي فى مسابقة الدوري تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وإطالات تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على متابعة حالة اللاعبين، وأدت المجموعة الأخرى تدريبات فنية مختلفة استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.