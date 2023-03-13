شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة وطه إسماعيل يعتذران عن المشاركة فى دورة الرخصة A.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الثنائى حسن شحاتة وطه إسماعيل نجما الكرة المصرية والمديران الفنيان السابقان لمنتخب مصر، عن المشاركة فى دورة الرخصة A لإجراء المقابلات الشخصية للمدربين المتقدمين لأسباب صحية.

فيما حضر مراسم افتتاح الدورة كل من فاروق جعفر وحسام البدرى وعبد المنعم الحاج وأجروا مقابلات شخصية مع المدربين المتقدمين، وهم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

فيما تلقى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من مؤمن زكريا، ومحمد ناجي "جدو"، وسيد معوض، وأحمد رؤوف، للحصول على دبلومة المدربين بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط التقدم للحصول على دبلومة المدربين للاعبين الدوليين والمحترفين "المسار السريع".

وطبقا لشروط الحصول على الدبلومة، يجب على اللاعب المحترف أو الدولي استيفاء أحد المعايير التالية:

- شارك فى 20 مباراة دولية على الأقل مع منتخب مصر لكرة القدم.

- شارك في المرحلة النهائية لإحدى البطولات الكبرى "كأس العالم - كأس الأمم الأفريقية - الألعاب الأوليمبية".

- شارك في 30 مباراة رسمية على الأقل بمسابقات الأندية الدولية "العربية - الأفريقية - العالمية".

- لعب 200 مباراة على الأقل في أندية محترفة أو في الدوريات الكبرى "دون أن يكون لاعبًا دوليًا".

يجوز للاتحاد المصري لكرة القدم "بموافقة مسبقة من كاف" تنظيم دورة محددة تدمج محتويات دبلومة كاف "C - B" ويجب أن تتضمن الدورة التدريبية ما لا يقل عن 190 ساعة، بواقع 90 ساعة عملي، 20 ساعة تطبيقي و80 ساعة نظري.

- يجب أن تشمل الدورة 5 لاعبين على الأقل.

- يجب ألا يقل التقييم عن 4 ساعات، وأن يستوفي معايير دبلومة رخصة كاف (B).

- يمكن للمرشحين الناجحين الانتقال مباشرة إلى دبلومة كاف (A) دون تأخير.

- تظل شروط القبول في دبلومة كاف (Pro) دون تغيير.