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3 معسكرات للحكام خلال فترة توقف الدورى

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القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم معسكرات لحكام الممتاز، خلال فترة توقف المسابقة في شهر مارس الجارى.

 

وانطلق المعسكر الأول اليوم، الاثنين، ويمتد حتى الأربعاء المقبل، ويضم 50 حكمًا إلى جانب 10 من أعضاء اللجنة والمحاضرين.

 

بينما يمتد المعسكر الثاني بين يومي الخامس عشر والسابع عشر من مارس، ويضم 50 حكمًا إلى جانب 10 من أعضاء اللجنة والمحاضرين، ويمتد المعسكر الثالث بين يومي السابع عشر والتاسع عشر من مارس، ويضم 50 حكمًا إلى جانب 10 من أعضاء اللجنة والمحاضرين.

 

من ناحية أخرى، قرر اتحاد الكرة الموافقة على إقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فردا للرخصة C بالتعاون مع الكاف، ومخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للتعاون مع الاتحاد.

 

كما تمت الموافقة على اشتراك منتخب مصر للكرة الشاطئية في دورة بيلاروسيا الدولية الودية أغسطس المقبل استعدادا لكأس العالم، وتشكيل إدارة للأكاديميات بإشراف عامر حسين ومحمد بركات وحازم إمام وايهاب الكومى أعضاء المجلس.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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