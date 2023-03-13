شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معسكرات للحكام خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم معسكرات لحكام الدوري المصري الممتاز، خلال فترة توقف المسابقة في شهر مارس الجارى.

وانطلق المعسكر الأول اليوم، الاثنين، ويمتد حتى الأربعاء المقبل، ويضم 50 حكمًا إلى جانب 10 من أعضاء اللجنة والمحاضرين.

بينما يمتد المعسكر الثاني بين يومي الخامس عشر والسابع عشر من مارس، ويضم 50 حكمًا إلى جانب 10 من أعضاء اللجنة والمحاضرين، ويمتد المعسكر الثالث بين يومي السابع عشر والتاسع عشر من مارس، ويضم 50 حكمًا إلى جانب 10 من أعضاء اللجنة والمحاضرين.