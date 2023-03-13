شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل وبامبو فى التشكيل الأساسى للبنك الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ إسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

أحمد صبحي _عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين _ باسم مرسي.

ويحتل البنك الأهلى المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف عن فيوتشر الذي يحل ثالثا.