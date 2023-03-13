شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد جاهزية عمر جابر وعبد الله جمعة قبل مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد فى العضلة الأمامية، وخاض عمر جابر التدريبات الفنية والبدنية برفقة زملائه بشكل طبيعي بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية وعقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له.

وكان عمر جابر غاب عن الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة قبل أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

كما شهدت تدريبات الزمالك مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد تماثلة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، وخضع جمعة لتدريبات تأهيلية في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الترجي التونسي، وكانت عبارة عن كدمة في وجه القدم. وأطمأن الجهاز الفني والطبي على حالة عبدالله جمعة، ليعود للمشاركة في التدريبات الجماعية وتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.