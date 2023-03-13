شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين والسعيد وعادل فى هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في السادسة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - إسلام عيسى - عبد الله مجدي - محمود صابر - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - دودو الجباس.

يحتل البنك الأهلى المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف عن فيوتشر الذي يحل ثالثا.