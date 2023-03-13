شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك بعد الخسارة من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعقد جلسة بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين.

وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، في بداية الجلسة، عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام إنبي بالدوري، وتحدث حول بعض الملاحظات الفنية التي يجب التركيز عليها لعودة الفريق للمسار الصحيح.

وأوضح البرتغالي فيريرا فى حضور الجهاز المعاون همية التركيز في مباراة شباب بلوزداد المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز إنبى على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.