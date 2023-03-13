شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك بعد الخسارة من إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعقد جلسة بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين.
وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، في بداية الجلسة، عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام إنبي بالدوري، وتحدث حول بعض الملاحظات الفنية التي يجب التركيز عليها لعودة الفريق للمسار الصحيح.
وأوضح البرتغالي فيريرا فى حضور الجهاز المعاون همية التركيز في مباراة شباب بلوزداد المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.