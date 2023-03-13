شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف استعدادات مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج.. وفرص الفوز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره لايبزيج، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: لست في موضع دفاع عن الأندية الإنجليزية، لكن لطالما الجميع قد وصف هذا الدوري بالأفضل وكان هناك 3 أو 4 فرق تصل إلى ربع النهائي في السنوات الماضية.

وتابع عن لايبزيج: فريق جيد جدًا، كنا نعلم ذلك منذ القرعة، كل الأندية في تلك المرحلة أقوياء مثل نابولي أو ميلان أو ريال مدريد، يجب أننركز للفوز بالمباراة مهما كان المنافس ونحتاج إلى الحسم في المراحل الإقصائية، هذا ما نفعله منذ بداية مشوارنا كجهاز فني حتى أصبحنا مرشحين للتتويج بأي بطولة ويضعونا ضمن المفضلين لأي لقب.

وأضاف: ما يهمني أن نظل ننافس على كل البطولات الحالية حتى نهاية الموسم سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، أريد أن أكون بالقرب من آرسنال.

جوارديولا يكشف فرص فوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال

وعلق عن هالاند: إيرلينج لاعب رائع، تطور كثيرًا، لكن أفضل أن يكون هناك أكثر من لاعب يجيد تسجيل الأهداف داخل منطقة الجزاء، هذاما فعلته في برشلونة وبايرن ميونخ وإلا لم نكن لننافس على البطولات ونفوز بها، يجب أن يكون لدينا لاعبين قادرين على اتخاذ القراراتالصعبة لحسم المباريات المعقدة.

وأشار عن دي بروين: يعاني مثل الجميع، بما فيهم أنا، بعد كأس العالم هناك الكثير من الأشياء المتغيرة، لكني أتمنى أن يعود إلى سابق عهده، يجب أن يحاول في كل مباراة يشارك بها مثلما هو الحال مع هالاند حتى يعود للطريق الصحيح.

وعن الفوز بدوري أبطال أوروبا: نعم هذا رأي الناس، لكن هذا لا يعني أنني أوافق عليه ورغم ذلك سيقيمون تجربتي مع مانشستر سيتيبتلك البطولة، من اليوم الأول لي هنا وهم يسألونني عن تلك البطولة وإمكانية الفوز بها.

واختتم: إذا كنت مدربًا لنادي ريال مدريد أتفهم هذا السؤال، لكن هنا الأمر مختلف ولن نغير ما يحدث أو نمر به خلال مشوارنا.