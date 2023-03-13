شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يحسم مصيره مع مانشستر سيتي.. ورسالة مثيرة لـ هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بالكشف مستقبله مع فريقه الإنجليزي، والاستعداد لمواجهة لايبزيج.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره لايبزيج، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين خلال المؤتمر الصحفي: مواجهة صعبة امام خصم قوي أعرفهم منذ أن كنت في فولفسبورج، لكن إذا كنت تريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا عليك أن تكون الأفضل في القارة، سنحاول مثل كل عام عدم الاستهتار أمام أي خصم.

وعن الدوري الإنجليزي: الموسم الحالي متغير عما كان عليه الحال في السنوات الماضية، هناك الكثير من الفرق أصبحت أفضل بعدما استثمرت الكثير من الأموال لمحاولة تقليل الفارق مع المنافسين على اللقب.

دي بروين يوجه رسالة لـ هالاند

وعلق عن هالاند: إيرلينج لم يتغير عن بداية الموسم، الناس هم من يتوقعون المزيد، لديهم الرغبة في مشاهدة الكثير من الأهداف، يتوقعالبعض أن يحرز هالاند هدفين أو ثلاثة في كل مباراة، لكن معدله هو هدف في كل مباراة ولا أجد مشكلة في ذلك.

واستكمل: من الجيد أن يكون لدينا مهاجم مثل هالاند، في السنوات الماضية لم نمتلك لاعبًا مثله، لكن وجود خيارات أخرى للمدرب أمر مهم،لا أشعر بأي مشكلة أن نعتمد على إيرلينج لتسجيل الأهداف، نريد حسم المباريات الصعبة كما فعلنا أمام كريستال بالاس، ربما نعود لأسلوبنا المعهود في مواسم أخرى قادمة، لكن الجميع سعيد بما نفعله هذا الموسم.

وعن دوري أبطال أوروبا: لا أندم أبدًا على ما فات، لقد قدمت كل ما لدي، أحاول الفوز بكل المباريات، لكنك في الطبيعي تخسر أكثر مما تفوز ولقد فزت بالكثير لذلك، أنا محظوظ.

واختتم عن مستقبله مع السيتي: أركز بالكامل على مباريات مانشستر سيتي في الوقت الحالي، أتمنى أن أستمر في أعلى مستوى ممكن، لكني لا أفكر الآن في مستقبلي، هناك موسم مهم ويجب الانتهاء منه أولًا ورغم ذلك بقائي ليس قراري بمفردي.