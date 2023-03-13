شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يكشف عن موعد إعتزاله لعب كرة القدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم البلجيكي كيفين دي بروين، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موعد اعتزاله لعب كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

دي بروين يتحدث عن مواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

وقال دي بروين في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة لايبزيج في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "ستكون مباراة صعبة، هم فريق صعب، ونحن واجهناهم العام الماضي وهُم يبلون بلاء حسنًا".

وأكد: "إذا كنت تريد الفوز بدوري الأبطال فعليك أن تكون الأفضل في أوروبا، ونحن وصلنا لربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، ولكننا لم ننهي المهمة كما يجب، وسنظل نحاول".

وتابع: "كل شيء على ما يرام هذا الموسم، ولكن البريمرليج تغيّر قليلا، وبإمكان الأندية الانفاق وجلب لاعبين مميزين وكل الفرق تتمتع بجودةٍ عالية، ومستوى الصعوبة يزداد ولكننا لازلنا في المركز الثاني ونتواجد بثلاث بطولات".

موعد اعتزال دي بروين لكرة القدم

وعن اعتزاله كرة القدم: "لا أعرف كم تبقى لي من الوقت في عالم كرة القدم، ولكن ما دام أنني أستمتع فسأستمر باللعب، ولكن سيأتي اليوم للاعتزال ولكنني لا أعرف متى".

وعن سؤاله، هل الفوز بدوري الابطال سيعني أن هذا الفريق هو أفضل فريق مر على مانشستر سيتي، قال دي بروين: لا بالطبع، هناك فرق قوية جدا استمرت في تقديم مستويات رائعة والفوز بالألقاب، لا يجب أن يكون دوري الأبطال المقياس الوحيد.