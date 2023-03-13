بعد السقوط المفاجئ.. آخر تطورات إصابة الحارس المغربي ياسين بونو

الشارقة - اميمة ياسر -

انتابت الجماهير المغربية ومشجعي إشبيلية الإسباني حالة من القلق بعد السقوط المفاجئ لياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأندلسي، خلال مباراة فريقه أمام ألميريا، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني، عقب تعرضه لإصابة قوية.

وذكرت صحيفة «moroccoworldnews» المغربية، أن "بونو" عانى من دوار أثناء خوض المباراة أمام ألميريا، وسقط على أرضية الملعب في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، ليخرج على نقالة، بعد الاصطدام بزميله بالفريق أليكس تيليس.

وأضافت الصحيفة أن حارس مرمى المنتخب المغربي استعاد عافيته بشكل كبير وغادر من المستشفى، مشيرة إلى أن نادي إشبيلية يأمل في استعادته بشكل سريع، من أجل تأمين مرمى الفريق خلال التحديات الكبيرة التي تنتظره، وعلى رأسها العبور إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفي السياق، أعلن نادي إشبيلية في بيان رسمي عن آخر التطورات عن الحالة الصحية لياسين بونو.

وأكد النادي الإسباني أن "بونو" غادر المستشفى بعد ساعات قليلة من دخوله، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية أكدت عدم معاناته من أي مضاعفات.

يشار إلى أن مباراة إشبيلية وألميريا انتهت لصالح الفريق الأندلسي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني.