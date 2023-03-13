بعد تغريدة ضد الحكومة البريطانية.. «بي بي سي» تحسم عودة المذيع الشهير جاري لينكر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الإثنين، إعادة مذيعها جاري لينكر لأداء مهام عمله، بعد خلاف حاد بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

وكانت "بي بي سي" قد اضطرت لإلغاء معظم تغطياتها الرياضية يومي السبت والأحد، بعدما قرر المذيعون والمحللون رفض العمل تضامنا مع لينكر، الذي انتقد سياسة الهجرة الخاصة بالحكومة في بريطانيا.

وكانت "بي بي سي" قد قررت وقف مذيعها الشهير جاري لينكر عن تقديم برنامج "مباراة اليوم"، الذي يعد أشهر برامجها الرياضية ويعلق على مجريات الدوري الإنجليزي، بداعي مخالفة لوائح الحيادية بعدما قارن أسلوب وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان باللغة المستخدمة من ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبعد وقف جاري لينكر، أصدرت الهيئة البريطانية توضيحا قائلة إن تغريدة المذيع تنتهك قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسة.

وأضافت "بي بي سي" أنها ستراجع كيف يمكن للمذيعين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، ويتضمن ذلك من لا يعملوا بدوام كامل خارج قسم الأخبار مثل لينكر قائد منتخب إنجلترا السابق الذي يقدم أشهر برنامج رياضي في المحطة.

وكتب لينكر تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "أقدم برامج الرياضة على بي.بي.سي منذ حوالي ثلاثة عقود، وأنا فخور جدا بالعمل مع أفضل وأكثر محطة إنصافا في العالم".

وأضاف لينكر في حديثه عن المهاجرين: "تصوري الأخير.. مهما كانت صعوبة الأيام القليلة الماضية، فهي ببساطة لا تقارن بالاضطرار إلى الفرار من منزلك بسبب الاضطهاد أو الحرب والبحث عن مكان بعيد تلجأ إليه. إنه لمن دواعي السعادة متابعة التعاطف من الكثير منكم مع محنتهم".

من جانبه، أكد تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية في بيان اليوم الإثنين إن لينكر "جزء مهم من بي.بي.سي".

وأضاف ديفي: "أتطلع إلى أن يقدم تغطيتنا مطلع الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن لينكر وافق على الالتزام باللوائح الحالية حتى يتم استكمال مراجعة لوائح التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.