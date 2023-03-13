7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها تأجيل عقوبات الأهلى للاعبيه لحين العودة من الكاميرون، واقتراب حسنى عبد ربه من منصب مدير الكرة فى الاسماعيلى ، بالاضافة إلى استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمرى الزمالك أمام بلوزداد

الأهلى يقرر تأجيل عقوبات الخسارة أمام صن داونز لحين عودة اللاعبين من الكاميرون

قررت إدارة الأهلي تأجيل إصدار عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة من صن داونز لحين عودة بعثة الفريق الأحمر عقب انتهاء مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة في دور المجموعات الأفريقي، خشية من تشتيت تركيز اللاعبين قبل مواجهة الجمعة المقبلة الحاسمة.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الثانى شهر مارس، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من الجهاز الإدارى سرعة تجهيز عدد من المباريات الماضية لشباب بلوزداد الجزائرى لتحديد مواطن القوة والضعف لبطل الجزائر قبل مواجهتها المرتقبة الجمعة

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على عودة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بداية من مواجهة القطن الكاميرونى المقبلة.

بيريرا فى أول أيام معسكر الحكام: أمامنا مهمة صعبة ونعمل كأسرة واحدة للتطوير