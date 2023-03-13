شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه حرس الحدود ودياً الأربعاء استعداداً للارتبطات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل مع حرس الحدود على إقامة مباراة ودية الأربعاء المقبل فى القاهرة، استعدادا للمباريات المقبلة فى الدورى أو في كأس رابطة الأندية.

وحرص حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على الاجتماع مع أحمد مدبولى لاعب وسط الفريق على هامش مران الدراويش الذى أقيم اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة.

وتحدث حمزة الجمل مع أحمد مدبولى وطالبه بالتركيز في التدريبات وعدم الانشغال خارج الملعب، خاصة أن الفريق يمر بظروف صعبة وهو أحد الأعمدة الموجودة في الدراويش.

وشارك صالح جمعة في مران الإسماعيلى بشكل طبيعى لليوم الثانى على التوالي، ليعلن جاهزيته للمباريات المقبلة مع الدراويش بعد التعافى من الإصابة.

واستقر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، على منح حمزة الجمل المدير الفني لفريق الدراويش، الحرية الكاملة في اختيار مدير الكرة للانضمام للجهاز الفني في محاولة لإضافة مزيد من التجانس بين الجهاز.

وطلب مجلس الإدارة من حمرة الجمل اختيار احد الأسماء والاستقرار عليه للانضمام للجهاز، رافضين التدخل في اختياره حتى يكون هناك توافق بين أفراد الجهاز في محاولة لعبور هذه الأزمة التي يمر بها النادي.

وترك مجلس إدارة الإسماعيلي كل الأمور الفنية لحمزة الجمل دون التدخل فيها لأنه حق أصيل للمدرب، والمجلس فقط يرسم السياسات التي نسير عليها فقط إداريا.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.