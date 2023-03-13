شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: الزمالك قادر على التأهل أفريقياً ويجب استمرار فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى خالد عيد، المدير الفني لفريق الترسانة، أن ينجح الزمالك فى التأهل إلى الأدوار المقبلة بدوري أبطال أفريقيا وتحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري فى الجزائر.

وقال خالد عيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الزمالك قادر على الفوز على أى منافس فى أى مكان، وقادر على العودة من الجزائر بالنقاط الثلاث والتأهل من هذه المجموعة".

وأضاف مدرب الترسانة، "الزمالك كان يحتاج فقط للثقة من أجل العودة لتقديم المستويات الكبيرة، وأعتقد أن الفوز على الترجى منحه هذه الثقة وسيعود مرة أخرى لمكانتها الطبيعية على عرش القارة الأفريقية مع الأهلي".

وعن فيريرا، قال خالد عيد، "البرتغالي فيريرا مدرب كبير جدا ويستطيع إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية، وأى مدرب يواجه سوء توفيق فى بعض الأحيان، ولكن أنا مع استمراره وعدم رحيله حتى إن لم يتأهل الزمالك في أفريقيا".

من جانبه، فضّل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، السفر إلى الجزائر الثلاثاء للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها بنسبة كبيرة ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأنعش نادى الزمالك آماله فى التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على الترجى التونسى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ونجح زيزو في تسجيل هدف وصناعة هدفين لسيف فاروق جعفر وسيف الجزيرى.

ويتصدر الترجى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وخلفه شباب بلوزداد بـ4 نقاط، وأخيرًا الزمالك والمريخ بـ4 نقاط لكل منهما.