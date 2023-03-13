شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة قبل ختام الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجولة الختامية من بطولة دورى السلة رجال، ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى، وطلائع الجيش مع الجزيرة، والمصرية للاتصالات مع الزمالك، بينما يلتقى سموحة مع مصر للتأمين.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 25 نقطة، ثم الزمالك ثالثا برصيد 21 نقطة.

وفى المركز الرابع الجزيرة 19 نقطة، وطلائع الجيش خامسا وبفارق نقطة عن سابقه 18 نقطة، ويأتى الاتصالات فى المركز السابع برصيد 16 نقطة، وأخيرا التأمين 14 نقطة فقط فى قاع الترتيب.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر للسيدات والتى تحدد لها يوم 17 أبريل المقبل.

وصعد لنصف النهائي كل من: الجزيرة والأهلى وسبورتنج، بالإضافة إلى هليوبوليس، حيث يلتقى فى نصف النهائي الجزيرة مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس.