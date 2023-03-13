شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل فى الجزائر، بالجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يختتم مبارياته فى المجموعة باستضافة المريخ السودانى فى الأول من أبريل المقبل.

ويتصدر الترجى التونسي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وخلفه شباب بلوزداد بـ6 نقاط، وأخيرًا الزمالك والمريخ بـ4 نقاط لكل منهما، ونلقى الضوء في السطور التالية على استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة بطل الجزائر..

س: متى يتوجه الزمالك إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد؟

ج: تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الجزائر غداً، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

؟

س: لماذا يسافر الزمالك إلى الجزائر مبكراً

ج: فضل الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، السفر إلى الجزائر الثلاثاء للحصول على وقت كافٍ قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها بنسبة كبيرة ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

س: ماذا فعل الزمالك فى آخر ظهور قبل مواجهة شباب بلوزداد؟

ج: خسر الزمالك من إنبى بهدفين دون رد بالدوري فى اللقاء الذى أقيم مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى.

س: ماذا قدم الزمالك فى دوري الأبطال قبل مواجهة بلوزداد؟

ج: الزمالك فى أربع جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال، حقق فوزاً وحيداً، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل سلبياً مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا، قبل أن يتلقى هزيمة أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس، ويعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف فى القاهرة.

س: ما هى مجموعة الزمالك؟

ج: يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

س: ما هى المواجهات المقبلة للزمالك؟

ج: ينتظر الزمالك مواجهتين أخيرتين فى الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، الأولى خارج الأرض أمام شباب بلوزداد في الـ17 من مارس الجارى، والثانية داخل الديار أمام المريخ السبت الأول من أبريل المقبل.

س: ما هو موعد مباراة الزمالك القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري؟

ج: يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل بالجزائر فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو ترتيب مجموعة الزمالك؟

1- الترجي 9 نقاط

2- شباب بلوزداد، 6 نقاط

3- الزمالك، 4 نقاط

4-المريخ، 4 نقاط

س: ما هى سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية؟

ج: فوز الزمالك فى المباراتين المقبلتين أمام المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، يضمن للزمالك بطاقة الصعود برصيد 10 نقاط.

كما يمكن للزمالك أن يتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد الـ10 نقاط حال خسارة الترجي المباراتين المقبلتين، أمام شباب بلوزداد والمريخ.

وحال فوز الزمالك على المريخ والتعادل أمام شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض صاحب الـ8 نقاط حينها فوز الترجي على بلوزداد ليتجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط فقط، لأنه حال اقتناصه نقطة تعادل واحدة والوصول لـ8 نقاط، فسيرجح عامل المواجهات المباشرة كفته على حساب الزمالك.

وحال تعادل الزمالك أمام المريخ والفوز على شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض هدية الترجى بالفوز على المريخ (سيصبح 5 نقاط) وبلوزداد يتجمد رصيده عند 6 نقاط.

أما حال خسارة الزمالك أى من المباراتين المقبلتين، فسيفقد فرص الصعود رسميًا دون الالتفات لأى نتائج أخرى، سواء لحساب شباب بلوزداد بفارق النقاط، أو لحساب المريخ بالمواجهات المباشرة.

س: ماهى القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دوري الأبطال؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.