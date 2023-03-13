شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا فى أول أيام معسكر الحكام: أمامنا مهمة صعبة ونعمل كأسرة واحدة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أول أيام معسكر حكام الدورى الممتاز بأحد فنادق القاهرة، تحت إشراف لجنة الحكام باتحاد الكرة ورئاسة البرتغالى فيتور بيريرا. وحرص بيريرا، فى أول لقاءاته مع الحكام فى حضور أعضاء اللجنة، على التأكيد على صعوبة مباريات الدورى المقبلة بسبب المنافسة المشتعلة فى جميع المراكز، وضرورة تركيز الحكام سواء من الناحية البدنية والذهنية والنفسية فى الفترة المقبلة، وأن الجميع داخل لجنة الحكام يعمل كأسرة واحدة من أجل إنجاح المنظومة.

وحضر فعاليات المعسكر محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مدير العلاقات العامة باللجنة، وأيمن دجيش، مجدى رزق، حمدى القاضى، وجيمس حنا، وفريد سلطان.

وقال تونى عثمان، مدير العلاقات العامة بلجنة الحكام، إن محمد فاروق، نائب رئيس اللجنة، أكد أن لجنة الحكام تعمل فى إطار الفريق الواحد الذى يسوده التعاون، مشيرًا إلى أن اللجنة تساند البرتغالى فيتور بيريرا فى مهمته من أجل تطوير منظومة التحكيم المصري.

وأضاف عثمان، أن لجنة الحكام بعد الاتفاق مع محمد فاروق نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، استقرت على إقامة المعسكر على 3 مراحل تضم كل مرحلة 50 حكما من حكام الدورى الممتاز.

وأوضح مدير العلاقات العامة بلجنة الحكام، أن بيريرا يسعى لاستغلال فترة التوقف المقبلة للوقوف على قدرات وإمكانيات الحكام المصريين، بعدما اطلع على بعض المباريات الأخيرة فى الدورى وابدى رضاه عن مستوى الحكام بشكل عام.