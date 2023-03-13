شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب مشاهدة مباراتى بلوزداد أمام المريخ السودانى قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من الجهاز الإدارى سرعة تجهيز عدد من المباريات الماضية لشباب بلوزداد الجزائرى لتحديد مواطن القوة والضعف لبطل الجزائر قبل مواجهتها المرتقبة الجمعة

ويخرج الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجمعة المقبلة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .

وحدد فيريرا ضرورة تجهيز مباراتى المريخ السودانى فى الجولتين الماضيتين من أجل مشاهدتهما ومعرفة طريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق الجزائرى مباراته المقبلة أمام الزمالك.

ويبحث الزمالك عن الفوز بالمباراة والثلاث نقاط من أجل تجديد آماله فى الصعود لدور الثمانية من البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا في الجولة الماضية على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل .

ويحتاج الزمالك للفوز في المباراتين المقبلتين أمام شباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السودانى في الجولة الختامية للمجموعة من أجل ضمان الصعود بشكل رسمي لدور الثمانية دون الإنتظار لنتائج الأخرين .