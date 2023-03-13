شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يلا شوت Al Ittihad | بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم 13-03-2023 في كاس خادم الحرمين الشرفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم 13-03-2023 في كاس خادم الحرمين الشرفين

يلا شوت Al Ittihad | بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم 13-03-2023 في كاس خادم الحرمين الشرفين، يستضيف الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الاتحاد، في قمة مرتقبة ستجمع بينهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة للفيحاء، فآخر مواجهة جمعت بينه وبين الاتحاد كانت في نهائي كأس السوبر السعودي، وآلت لفقدان حامل لقب كأس الملك، فرصة التتويج ببطولة أخرى، بعد الخسارة بهدفين دون رد.

(تجد المباراة أسفل الصفحة)

متى موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2023؟

تقام مباراة الاتحاد والفيحاء مساء الإثنين الموافق 13 مارس 2023، بملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2023؟

ستتواجد مباراة الاتحاد والفيحاء عبر شاشة قناة SSC SD مجانًا للمتواجدين في السعودية.

أما إذا كنت خارج السعودية، أو تود متابعة اللقاء بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك لتتمك من مشاهدة قناة SSC1 HD.

ما تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء؟

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي، مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، وتجدها من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

جدول مباريات كأس الملك 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

الاتحاد بدوره يعيش افضل فتراته هذا الموسم، إذ عاد مرة أخرى إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي، وسيدخل مباراة الفيحاء بعد انتصار هام وذات قيمة عالية أمام النصر بهدف رومارينيو.

في الأسطر التالية، نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء وكيفية مشاهدة البث المباشر.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود.



خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، كورنادو، عبد العزيز البيشي.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو

معلق مباراة الاتحاد والفيحاء

ويعلق علي أحداث المباراة بين الاتحاد والفيحاء المعلق المصري المنضم حديثًا لمجموعة قنوات ssc السعودية المعلق بلال علام.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك 2023؟

ستتاح المباراة مجانًا عبر تطبيق شاهد ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين في السعودية.

ويمكنك متابعة قمة الاتحاد والفيحاء بتقنية HD من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية لتطبيق شاهد VIP.