شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد عمرو السولية لتشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على عودة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بداية من مواجهة القطن الكاميرونى المقبلة.

وشارك السولية بديلا في مباراة صن داونز الأخيرة التى خسرها الاهلى بخماسية مقابل هدفين، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة.

وظهر الثنائى حمدى فتحى وأليو ديانج بشكل سيئ فى مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، ما دفع كولر لإعادة السولية للتشكيل الاساسى.

ويستعد الاهلى لمواجهة القطن الكاميرونى مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

وفضل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعداداً للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.