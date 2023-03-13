شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يجتمع مع مدبولى فى مران الإسماعيلى ومشاركة صالح جمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على الاجتماع مع أحمد مدبولى لاعب وسط الفريق على هامش مران الدراويش الذى أقيم اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة.

وتحدث حمزة الجمل مع أحمد مدبولى وطالبه بالتركيز في التدريبات وعدم الانشغال خارج الملعب، خاصة أن الفريق يمر بظروف صعبة وهو أحد الأعمدة الموجودة في الدراويش.

وشارك صالح جمعة في مران الإسماعيلى بشكل طبيعى لليوم الثانى على التوالي، ليعلن جاهزيته للمباريات المقبلة مع الدراويش بعد التعافى من الإصابة.

وطلب مجلس الإدارة من حمزة الجمل اختيار أحد الأسماء والاستقرار عليه للانضمام للجهاز، رافضين التدخل فى اختياره حتى يكون هناك توافق بين أفراد الجهاز فى محاولة لعبور هذه الأزمة التى يمر بها النادي.

وترك مجلس إدارة الإسماعيلي كل الأمور الفنية لحمزة الجمل دون التدخل فيها، لأنه حق أصيل للمدرب، والمجلس فقط يرسم السياسات التي نسير عليها فقط إداريا.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ووضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى برئاسة مجدى الباز، برنامجاً لتجهيز الثنائى محمد هاشم وكريم عرفات، لاعبى الفريق، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الإثنين 3 أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى، حيث يعانى محمد هاشم من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى كريم عرفات من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.