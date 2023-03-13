شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات متنوعة لمنتخب القوس والسهم فى بطولة العراق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات بطولة العراق الدولية للقوس والسهم داخل الصالات التى أقيمت مؤخرا بمدينة السليمانية بالعراق بمشاركة منتخب مصر. وأسفرت المنافسات عن فوز على عبد البر لاعب المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى منافسات الفردى للقوس الأولمبى، وأحمد حجاب بالميدالية الفضية، ويوسف طلبة بالمركز الرابع.

وفى نفس الوقت، فازت ندى عزام بالميدالية البرونزية فى منافسات القوس الأولمبى، فى حين فاز أحمد فخرى بالميدالية الفضية فى منافسات القوس المركب، فى حين حصدت نورا الصباغ الميدالية البرونزية، بينما حصلت نانسى الجبيلى على المركز الرابع.

وأقيمت المنافسات بمشاركة 13 دولة، هى العراق والسعودية وقطر والكويت ومصر والمغرب وإيران واليمن وفلسطين وسوريا والأردن والامارات والسودان.

وضمت بعثة المنتخب المصرى من، العقيد هانى حسين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيى المدير الفنى للمنتخب، واللاعبون على عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخرى واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين ونورا الصباغ ونانسى الجبيلي.

وأشاد الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصرى للقوس والسهم بنتائج بعثة المنتخب فى البطولتين العربية والدولية ووجه التهنئة للاعبين على المستوى الذى ظهرت عليه البعثه فى البطولتين.

وكان منتخب مصر للقوس والسهم حصد 17 ميدالية متنوعة فى البطولة العربية التى اختتمت منافساتها مؤخرا بالعراق بواقع 5 ميداليات ذهبية و6 فضية و6 ميداليات برونزية.