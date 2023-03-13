شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للكونغ فو يزور مصر للاطمئنان على آخر استعدادات استضافة دورة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى والعربى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، وفدا دوليا رفيع المستوى فى مقر الاتحاد الأفريقى بالقاهرة، على رأسهم السيد ليوروى تشى الرئيس الشرفى للاتحاد الدولى للووشو كونغ فو.

وخلال اللقاء، رحب شريف مصطفى بالضيوف وقام بإهدائهم الدروع والهدايا التذكارية وتمنى لهم إقامة سعيدة فى مصر، وأنهم فى بلدهم الثانى مصر.

ووجه الرئيس الشرفى للاتحاد الدولى للووشو كونغ فو الشكر إلى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى والعربى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، مؤكدا أن اختيار مصر لاستضافة دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو التى تقام لأول مرة فى دولة إفريقية جاء نظرا لما تمتلكه مصر من سمعة جيدة للغاية فى استضافة الأحداث الرياضية.

وأضاف أنه وجميع أعضاء الوفد المصاحب له سعداء للغاية بالتواجد فى القاهرة مبدين كامل انبهارهم بالحضارة المصرية القديمة وبالتطور الذى تشهده البلاد على مدار السنوات الماضية، وأنهم فى غاية السعادة على الترحاب الشديد الذى وجدوه منذ قدومهم إلى مصر.

وقام شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقى للووشو كونغ فو باصطحاب وفد الاتحاد الدولى فى زيارة إلى نادى الشمس برئاسة الكاتب الصحفى الدكتور أسامة أبو زيد من أجل مشاهدة تدريبات الكونغ فو داخل النادى ومشاهدة عرض من جانب اللاعبين فى مختلف أساليب الكونغ فو أساليب وساندا وسط استحسان من جانب الجميع.

وتسعد القاهرة لاستضافة دورة الحكام الدولية للووشو كونغ فو التى تقام لأول مرة فى دولة إفريقية خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو المقبل بمشاركة 120 حكم من قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وضم الوفد الدولى ليوروى تشى الرئيس الشرفى للاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، وشو إى خوا أستاذ بجامعة فودان ومستشار حكومة بلدية شنغهاى، ويان خان ين أستاذ التاريخ بجامعة بكين ومدير معهد الحضارة الشرقية القديمة، وشوى جيانج باحث بمعهد الحضارة الشرقية القديمة بجامعة بكين وجانبج سياو خونج مدير معهد الجغرافيا التاريخية الصينية بجامعة فودان وفانج لى لى مدير معهد الأكاديمية الصينية للفنون وخه خاى مندج مدير معهد أبحاث العلاقات التجارية بجامعة الاتصالات الصينية ولى خاى جيانج كاتب سيناريو سينما وتلفزيون وخو يوان سكرتير الرئيس الشرفى للاتحاد الدولى للووشو كونغ فو.