شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أندية سيتي كلوب يحصدون 6 ميداليات فى اليوم الأول لبطولة الجمهورية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج لاعبو أكاديمية سيتي كلوب فى الكاراتيه مرحلة 6 سنوات، بـ5 ميداليات في اليوم الأول لبطولة الجمهورية التنشيطية المقامة باستاد القاهرة الدولي، وهم: محمد مهاب السلكاوي (مركز تالت جمهورية)، حمزة محمد عادل حماد (مركز تاني جمهورية) وحبيبة ايهاب عبدالمنعم( مركز تالت جمهورية)، وإياد رامي صلاح الدين (مركز تالت جمهورية)، عبدالرحمن وليد السيسي (مركز تالت جمهورية).

وسطر أبطال أندية سيتى كلوب إنجازا جديدا مؤخرا، وتحديدا فى لعبة الكيك بوكسينج، بعد مشاركة أبطال نادي سيتي كلوب كفر الشيخ في بطولة الجمهورية للبراعم تحت اشراف الاتحاد المصري للعبة الكيك بوكسينج.

وتوج اللاعب عمر حسني محمد الماوي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للبراعم في الكيك بوكسينج، وفاز اللاعب اياد أحمد سليمان بالمركز الأول في بطولة الجمهورية، وحقق اللاعب محمد طارق محمد المركز الثاني في بطولة الجمهورية للبراعم.

وشارك 9 لاعبين ممثلين لنادي سيتي كلوب كفر الشيخ، في بطولة الجمهورية الرسمية لمراحل البراعم وحققوا ميداليتين ذهبيتين و7 ميداليات فضية في مفاجأة قوية مقارنة بعمرهم الرياضي وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا في المستقبل

القريب .

وبدأت شركة سيتي لإدارة الأندية و المنشآت الرياضية والمالكة لأندية سيتي كلوب، جني ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لأكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

فعلي سبيل المثال، حقق الثنائى عبد الله يحيى ودارين صلاح لاعبا سيتي كلوب كفر الشيخ وبنها على الترتيب، المركز الثالث تحت 14 سنة، في بطولة أفريقيا للتنس الأرضي.

وحقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو ، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.