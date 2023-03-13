شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى مستمر فى حراسة مرمى الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد صبحى حارس مرمى الزمالك حماية عرين الفريق فى لقائه المقبل أمام شباب بلوزداد المقرر إقامته الجمعة المقبل بالجزائر.

ويلتقى الزمالك مع شباب بلوزداد الجمعة المقبل بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى ابطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن الإنتصار خاصة وأن أي نتيجة أخرى تعنى توديعه للبطولة بشكل رسمي.

ورغم الهزيمة التي منى بها الزمالك بالأمس أمام إنبى بهدفين نظيفين، إلا أن القرار داخل الجهاز الفني للفريق الأبيض يؤكد استمرار محمد صبحى في حراسة المرمى بعد ظهوره بشكل جيد فى اللقاءات الأخيرة، خاصة الترجى التونسى والذى فاز فيه أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورغم طلبات محمد عواد حارس مرمى الفريق بضرورة عودته لحراسة مرمى الزمالك من أجل الإنضمام لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل ، إلا أن فيريرا يرفض الإطاحة بمحمد صبحى من أجل محمد عواد.