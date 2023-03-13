شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على عودة رامى ربيعة لتشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على الدفع برامى ربيعة مدافع الفريق في التشكيل الأساسى للفريق أمام القطن الكاميرونى، فى ظل غموض موقف زميله محمد عبد المنعم الذى يشكو من ألم فى العضلة الضامة.

وشارك رامى ربيعة بديلا فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام صن داونز، فيما دفع كولر بالثنائى محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم فى التشكيل الأساسى.

واستبعد كولر أيمن أشرف مدافع الأهلى من قائمة رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون، وبالتالي لا يتواجد فى قائمة المارد الأحمر الدفاعية سوى الثنائى ياسر إبراهيم ورامى ربيعة لقيادة خط الدفاع أمام بطل الكاميرون.

وخضع محمد عبد المنعم لبرنامج علاجي مكثف صباح أمس بسبب شكواه من آلام فى العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين أفي الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم يخصع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الاهلى لمواجهة القطن الكاميرونى مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

وفضل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعداداً للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.