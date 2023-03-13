شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى: دورة كاملة للبنات للحصول على رخصة التدريب المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على ملف الكرة النسائية، مفاجأة كبرى بتخصيص دورة كاملة للبنات فقط للحصول على رخصة التدريب المحترفة.

وقالت دينا الرفاعي، فى تصريحات صحفية، "بعد التواصل مع الكاف، ولأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية، ستكون الفرصة متاحة أمام بناتنا للحصول على رخصة التدريب فى دورة خاصة للبنات بالكامل".

وأضافت، "30 بنتا ستتاح أمامهن الفرصة للحصول على الرخصة C لبدء عملهن الاحترافي كمدربات وتأهيلهن للحصول على الرخصة الأعلى".

وتابعت دينا الرفاعي، "قريبا يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التفاصيل وتمنياتي بالتوفيق لكل بناتنا لأن هدفنا منح الفرصة لظهور كوادر نسائية في مجال التدريب وحصولهن على أعلى الرخص الاحترافية"، إلى جانب مشاركة عناصر نسائية في دورة الحصول على الرخصة A اليوم والقادم أفضل لعائلة كرة القدم النسائية المصرية".